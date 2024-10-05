Москва, 5 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина переизбрана на новый срок. Соответствующее решение 5 октября было принято на отчётно-выборной конференции федерации.

Артем Геодакян/ТАСС Марина Сечина

На посту она пробудет четыре года.

Сечина впервые была избрана на пост главы ФКСР в декабре 2016 года. В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности Международной федерации конного спорта (FEI). В 2020 году её переизбрали как единственного кандидата на должность. Выборы проходили в течение двух дней путем заочного голосования 242 делегатов. В ноябре 2023 года Сечина была переизбрана на пост руководителя III региональной группы FEI и сохранила членство в правлении организации.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

1 октября генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозёрова избрали президентом Федерации гимнастики России. Он был единственным кандидатом на должность главы ФГР.

В тот же день президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сложила полномочия главы организации, после чего она призналась, что давно об этом мечтала. По словам Винер, она продолжит работу линейным тренером гимнасток сборной РФ.