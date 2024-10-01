Москва, 1 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозёрова избрали президентом Федерации гимнастики России. Соответствующее решение было принято 1 октября по итогам голосования на отчётно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Белозёров был единственным кандидатом на должность главы ФГР.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

14 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярёв предложил кандидатуру Белозёрова на пост президента объединённой федерации по гимнастическим видам спорта. По словам министра, гимнастике нужен свежий взгляд на развитие, компетенции для развития и укрепления традиций, налаживания диалога с международной федерацией.

Президент ВФХГ Ирина Винер заявляла, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя объединённой федерации, так как она — линейный тренер, была им, есть и будет всю оставшуюся жизнь.