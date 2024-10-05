Курск, 5 октября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли свыше 400 боевиков и 16 единиц бронетехники в приграничных районах Курской области. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что за сутки российские военные при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две попытки киевских боевиков прорваться через границу с Россией в направлении населённого пункта Новый Путь.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий <…> два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина», — проинформировали в ведомстве.

За это время также сдались в плен 17 бойцов украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись разгрома двумя российскими БТР82А колонны украинской армии из 19 единиц техники в курском приграничье. В атаке принимали участие российские морпехи 810-й бригады.

Ранее в этот же день командир роты российских десантников с позывным Шарт рассказал, что его подразделение с помощью захваченной на отбитом опорном пункте украинских формирований в приграничье Курской области рации смогло обнаружить местоположение противника. После этого бойцы ВДВ нанесли по ВСУ точный миномётный удар.