Курск, 4 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Российские военные на двух бронетранспортёрах 82А разбили колонну Вооружённых сил Украины (ВСУ) из 19 единиц техники на курском направлении. Видеозапись успешной боевой работы опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сергей Бобылев/РИА Новости

В боевых действиях участвовали военные из 810-й бригады морской пехоты. Они встретили огнём украинских бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, пытавшихся прорваться в тыл по дорожной трассе.

Отмечалось, что лишь 12 бронемашин ВСУ заехали в район посёлка, восемь из которых ликвидировали перекрёстным огнём. Еще четыре разбило другое российское подразделение. Оставшиеся пять единиц техники развернулись на полевой дороге и покинули зону боёв.

Позднее еще две украинские машины предприняли попытку пробить оборону, но были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум 4 октября, российские десантники с помощью захваченной на отбитом опорном пункте украинских боевиков в курском приграничье рации смогли обнаружить местоположение противника и навести на него миномёт. В течение суток были уничтожены до двух единиц бронетехники ВСУ, до двух единиц автомобильной техники противника и до 20 человек личного состава.

Ранее в этот же день российские расчёты буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удары по позициям украинских формирований в приграничных районах Курской области. Артиллеристы армии России уничтожают укрепленные позиции, живую силу, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты ВСУ.