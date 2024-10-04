Курск, 4 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Военные российских Воздушно-десантных войск с помощью захваченной на отбитом опорном пункте украинских боевиков в приграничье Курской области рации смогли обнаружить местоположение противника и навести на него миномёт. Об этом 4 октября рассказал журналистам командир роты десантников с позывным Шарт.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, российские военные знали, в каком лесу находятся украинские боевики, однако не было ясно, в каком именно месте этого леса расположился противник.

«А трофейная рация помогла понять, где они именно. Мы забрали радиостанцию противника и двое суток её слушали», — сказал Шарт.

Командир роты ВДВ уточнил, что в этом помог его подчинённый родом из Мариуполя со знанием украинского языка, который слушал рацию. Это дало возможность понять разговоры противника, а также найти его местоположение и навести туда миномёт.

«Благодаря захваченной радиостанции противника нам удалось в течение суток уничтожить до двух единиц бронетехники ВСУ, до двух единиц автомобильной техники противника и до 20 человек личного состава, включая командира отряда противника», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября военный спецназа «Ахмат» армии России с позывным Москва рассказал, что киевские боевики размещают военную технику и оружие в жилых массивах временно захваченных ими населённых пунктов под Суджей в курском приграничье. Он добавил, что у российских военных есть информация о намерении противника ввести сюда новые резервы и они его ждут.

Ранее в этот же день российские расчёты буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удары по позициям украинских формирований в приграничных районах Курской области. В Минобороны уточнили, что артиллеристы армии России уничтожают укрепленные позиции, живую силу, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты ВСУ.