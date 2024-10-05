Москва, 5 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Суточные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции составили до 1925 бойцов. Об этом 5 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

Наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности Южной группировки войск. ВСУ потеряли до 755 военнослужащих. ВС России были уничтожены девять автомобилей, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, а также американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили боевую машину пехоты «Bradley» и боевую бронированную машину HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. Украинская армия лишилась до 490 военных.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» были ликвидированы до 405 украинских военных. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab» и другое вооружение. Были уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

Российские военные Северной группировки уничтожили два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Потери ВСУ составили до 115 бойцов.

В боестолкновениях с военными группировки войск «Восток» противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777 и французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar». Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). российские военные также нанесли удары по позициям украинских формирований у Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отразив три контратаки штурмовых групп противника.