Названа версия отравления четверых детей в Саратовской области
Четверо детей в Саратовской области могли отравиться антидепрессантами
Саратов, 5 октября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Четверых детей, отравившихся в Вольском районе в Саратовской области неустановленным веществом, взрослые могли напоить антидепрессантами, сообщил 5 октября Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером 4 октября в селе Барановка. Семья с тремя детьми пришла к друзьям в гости. Дети расшумелись и им дали какой-то медицинский препарат: по одной из версий — успокоительное, по другой — лекарство от кашля. Согласно одной из версий, двум мальчикам и двум девочкам дали антидепрессанты, чтобы они не шумели и не мешали взрослым отдыхать.
В результате пятилетнего и девятилетнего братьев и их семилетнюю сестру увезли в больницу в Вольске с признаками сильного отравления. Позже к медикам обратилась 13-летняя девочка из другой семьи.
Также не исключено, что дети могли отравиться едой — картошкой с грибами.
Дети сейчас находятся в стабильном состоянии. Семилетнюю девочку перевезли из Вольска в больницу Саратова. Полиция опрашивает родителей.
Как сообщало ИА Регнум, управление МВД по Саратовской области 5 октября начало проверку в связи с появившейся информацией об отравлении детей в Вольском районе неизвестным веществом. Сообщение поступило в дежурную часть в 18:44 мск. Силовики выехали на место происшествия.
В спортивной школе-интернате Якутии 27 детей отравились, предположительно, продуктами питания. Из них 24 человека попали в больницу. Массовое пищевое отравление зафиксировано в Мегино-Кангаласском районе. Следственный комитет России начал проверку.