Саратов, 5 октября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Четверых детей, отравившихся в Вольском районе в Саратовской области неустановленным веществом, взрослые могли напоить антидепрессантами, сообщил 5 октября Telegram-канал SHOT.

Petrov Sergey/Global Look Press

Инцидент произошел вечером 4 октября в селе Барановка. Семья с тремя детьми пришла к друзьям в гости. Дети расшумелись и им дали какой-то медицинский препарат: по одной из версий — успокоительное, по другой — лекарство от кашля. Согласно одной из версий, двум мальчикам и двум девочкам дали антидепрессанты, чтобы они не шумели и не мешали взрослым отдыхать.

В результате пятилетнего и девятилетнего братьев и их семилетнюю сестру увезли в больницу в Вольске с признаками сильного отравления. Позже к медикам обратилась 13-летняя девочка из другой семьи.

Также не исключено, что дети могли отравиться едой — картошкой с грибами.

Дети сейчас находятся в стабильном состоянии. Семилетнюю девочку перевезли из Вольска в больницу Саратова. Полиция опрашивает родителей.

Как сообщало ИА Регнум, управление МВД по Саратовской области 5 октября начало проверку в связи с появившейся информацией об отравлении детей в Вольском районе неизвестным веществом. Сообщение поступило в дежурную часть в 18:44 мск. Силовики выехали на место происшествия.

В спортивной школе-интернате Якутии 27 детей отравились, предположительно, продуктами питания. Из них 24 человека попали в больницу. Массовое пищевое отравление зафиксировано в Мегино-Кангаласском районе. Следственный комитет России начал проверку.