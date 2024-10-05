Якутск, 5 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Следственный комитет России начал проверку в связи с отравлением 27 учащихся школы-интерната в Якутии. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

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«Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) по данному факту организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили в ведомстве.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, в школе-интернате в Якутии пищевое отравление было диагностировано у 27 детей. Из них 24 человека госпитализировали, трое лечатся дома. Врачи оценили состояние детей как стабильное.

1 октября пресс-служба СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщила, что в Керчи 20 местных жителей, в том числе десять детей, госпитализированы с признаками отравления. По информации ведомства, до обращения в медучреждения отравившиеся употребили еду, доставленную на дом службой доставки из суши-бара. У отравившихся выявили сальмонеллёз.