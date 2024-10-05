Вольск, Саратовская область, 5 октября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. В Вольске накануне четыре ребёнка попали в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом. Об этом 5 октября сообщили в Главном управлении МВД РФ по Саратовской области.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сообщение о происшествии, поступившее 4 октября в 19:44 в дежурную часть МО МВД России «Вольский» Саратовской области было зарегистрировано, на место происшествия незамедлительно направлены сотрудники полиции», — указано в Telegram-канале ведомства.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября отравились 27 учеников школы-интерната «Харанский спортивный лицей» в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха. На текущий момент состояние детей оценивается как стабильное. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь, проводятся лабораторные исследования.

1 октября стало известно, что в Керчи 20 местных жителей, в том числе десять детей, госпитализированы с признаками отравления. До обращения в медучреждения отравившиеся употребили еду, доставленную на дом службой доставки из суши-бара. У отравившихся выявили сальмонеллёз.