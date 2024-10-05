Якутск, 5 октября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. В Мегино-Кангаласском районе Республики Саха у 27 учеников школы-интерната «Харанский спортивный лицей» выявлено пищевое отравление. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«В инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребёнка. На амбулаторно лечении находятся трое детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального минздрава.

Уточняется, что инцидент с пищевым отравление произошёл накануне, 4 октября. На текущий момент состояние детей оценивается как стабильное. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь, проводятся лабораторные исследования.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по факту произошедшего организована проверка с привлечением органов контроля, в ходе которой будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение о принятии мер прокурорского реагирования будет принято по результатам проверки.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю сообщила, что в Керчи 20 местных жителей, в том числе десять детей, госпитализированы с признаками отравления. По информации ведомства, до обращения в медучреждения отравившиеся употребили еду, доставленную на дом службой доставки из суши-бара. У отравившихся выявили сальмонеллёз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»). В ходе проведения эпидемиологического расследования в пункте общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Материалы переданы в суд.