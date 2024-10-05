Москва, 5 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В субботу, 5 октября, на Земле после 12:00 мск ожидаются слабые магнитные бури, которые в ночь на 6 октября станут сильными (класса G3), а затем пойдут на спад и продлятся до ночи 8 октября. Об этом 5 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Он напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце были зафиксированы две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, и на тот момент группа пятен №3842 находилась поблизости от линии Солнце — Земля, из-за чего два выброшенных вспышками облака солнечной плазмы должны были дойти до Земли и вызывать на ней сильные и продолжительные магнитные бури. Как считают учёные, первая из них уже прошла дальше планеты.

«А что же со вторым облаком? Последние данные прогностических моделей показывают, что его влияние на Землю начнётся после полудня сегодняшнего дня, вначале с появления слабых возмущений магнитосферы, а после 15 часов с роста интенсивности этих возмущений до уровня слабых магнитных бурь», — написал Леус в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, затем магнитные бури начнут усиливаться и достигнут пика — класса G3 (третий из пяти возможных) — в ночь на 6 октября, после чего слабые бури с перерывами будут идти до 8 октября.

При этом он не исключил, что до полудня 5 октября в геомагнитном поле Земли могут наблюдаться слабые возмущения из-за «остатков» первого облака солнечной плазмы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Леус рассказал, что магнитные бури, которые временами будут сильными и закончатся только 7 октября, будут наблюдаться на Земле не менее трёх суток.

Глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев 3 октября сообщил, что масса выброшенного Солнцем после последней вспышки плазменного облака составляет около 1 трлн тонн. Он добавил, что солнечная плазма дойдёт до Земли в две волны — 3 и 4 октября.

Ранее в этот же день Леус заявил, что вечером 3 октября на Земле начнётся магнитная буря. По словам синоптика, утром 4 октября она станет сильной — класса G3, и закончится вечером 5 октября.