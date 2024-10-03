Москва, 3 октября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Вечером 3 октября на Земле начнётся магнитная буря, которая утром 4 октября станет сильной — класса G3, и закончится вечером 5 октября. Об этом 3 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Синоптик уточнил, что ранее начался новый период солнечной активности, что было подтверждено исключительно сильной вспышкой на Солнце. На Земле ожидаются сильные и продолжительные магнитные бури.

«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнётся слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после шести часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — написал он в своём Telegram-канале.

Леус отметил, что 6 октября в геомагнитном поле ещё будут наблюдаться слабые возмущения, которые не достигнут уровня магнитных бурь, и уже в начале следующей недели магнитосфера планеты вернётся в спокойное состояние.

Он напомнил, что магнитная буря может привести к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к сбоям напряжения в промышленных сетях.

«Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями», — добавил синоптик.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Леус сообщил о начавшейся на Земле слабой магнитной буре класса G1. Он уточнил, что это произошло в 08:49 мск.

За день до этого Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН спрогнозировала слабую магнитную бурю. Учёные отметили, что возмущения геомагнитного поля достигнут уровня G1 (слабая магнитная буря) в период с 15:00 до 18:00 мск.