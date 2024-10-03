Москва, 3 октября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Масса плазменного облака, которое было выброшено после произошедшей не Солнце мощной вспышки, составляет примерно 1 трлн тонн. Об этом 3 октября руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал aif.ru.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Это существенно превышает средние величины, что неудивительно при такой силе взрыва, но всё же примерно в 10 раз ниже того, что могло бы быть при некоторых сценариях», — сказал он.

По оценкам Богачёва, солнечная плазма достигнет Земли в две волны. Одна дойдёт до нашей планеты 3 октября, другая — 4 октября. Данная вспышка оценивается как вторая по силе в текущем цикле активности Солнца.

Как передавало ИА Регнум, специалисты ожидают, что выброс солнечной плазмы вызовет магнитные бури на Земле. Они должны начаться вечером 3 октября и продлиться до 5 октября. Прогнозируется, что 6 октября в геомагнитном поле ещё будут наблюдаться слабые возмущения, которые не достигнут уровня магнитных бурь, и уже в начале следующей недели магнитосфера планеты вернётся в спокойное состояние.

Синоптики напомнили, что магнитная буря может привести к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к скачкам напряжения в промышленных сетях.