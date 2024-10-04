Москва, 4 октября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Не менее трёх суток будут продолжаться на Земле магнитные бури, которые временами будут сильными и закончатся только 7 октября. Об этом 4 октября сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

GSFC/Global Look Press

По его словам, вопреки недавним прогнозам, в ночь на 4 октября в магнитосфере планеты не наблюдалось сильных возмущений.

Леус уточнил, что последнее обновление данных прогнозов говорит о том, что магнитные бури начнутся в середине дня 4 октября.

«При этом по-прежнему ожидается, что они временами будут достигать уровня G3 — сильных магнитных бурь, и, что более интересно, продлятся как минимум трое суток — по уточнённым данным, учитывающим последнюю вспышку класса Х на Солнце, окончание магнитных бурь теперь ожидается только в начале понедельника», — написал в своём Telegram-канале Леус.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что масса выброшенного Солнцем после последней вспышки плазменного облака составляет около 1 трлн тонн. По словам учёного, плазма достигнет Земли в две волны — 3 и 4 октября.

Ранее в этот же день Леус заявил, что вечером 3 октября на Земле начнётся магнитная буря. Синоптик добавил, что утром 4 октября она станет сильной — класса G3, и закончится вечером 5 октября.