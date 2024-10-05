Херсон, 5 октября, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины массово применяют беспилотные летательные аппараты, оснащённые термическими горючими смесями. Об этом 5 октября рассказали десантники группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В основном они сейчас пользуются выжигающими дронами. Складывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — сообщил офицер-десантник с позывным Гром в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что подобные БПЛА украинские войска используют не только для уничтожения лесных массивов, но и в попытках поразить российскую технику.

По словам военнослужащего группировки войск «Днепр» с позывным Горыныч, используемые украинскими войсками термические смеси крайне тяжело потушить.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября американский телеканал CNN сообщил о применении ВСУ беспилотников с термитной смесью — смесью алюминиевого порошка и оксидного железа, способной гореть при температуре до 2200 градусов Цельсия. Благодаря форме её применения оснащённые смесью БПЛА получили название «драконьи дроны». При этом отмечалось, что в силу ограниченных возможностей, подобные беспилотники, вероятно, навсегда останутся нишевым оружием.

Применение беспилотных летательных аппаратов с термитной смесью может привести к последствиям для объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения. В Управлении Организации Объединённых Наций по вопросам разоружения подчёркивали, что зажигательное оружие также несёт в себе опасность для окружающей среды.

13 сентября в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие ВС РФ научились противостоять сбрасываемым украинскими БПЛА зажигательным боеприпасам.