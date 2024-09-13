Москва, 13 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Боеприпасы с сильновоспламеняющимся веществом типа термита начали применять украинские войска в зоне боевых действий. Российские военные научились противостоять их воздействию, рассказал представитель силовых структур.

Иван Шилов ИА Регнум

Зажигательные боеприпасы, пояснил он, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбрасывают с беспилотников. Они представляют серьёзную угрозу в условиях, когда мало дождей и повсюду сухая трава, — пожар, вызванный таким снарядом, распространяется в разные стороны.

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают», — приводит слова силовика ТАСС.

Он добавил, что российские военные научились быстро тушить такие пожары, поэтому эффективность боеприпасов этого типа можно считать условной.

Как сообщало ИА Регнум, жители Курской области рассказали о снарядах с неизвестным газом, которые применяли при массированных атаках вторгнувшиеся в регион украинские подразделения. По словам жителей, от испарений гибли домашние животные, а люди болели. Эти факты зафиксировали российские военные следователи.