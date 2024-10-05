Новый, 954-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован атакой украинских дронов на несколько предприятий Воронежской области, выпускающих гражданскую продукцию. Не обошлось без пострадавших. Осколочное ранение руки получил мужчина, сообщил 5 октября в Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев. Также, по его словам, на одном из этажей в здании предприятия возник пожар, а на другом, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

ИА Регнум Дроны

Всего за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолётного типа. Большинство из них (7) — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, сообщает Минобороны.

Тем временем инженерные подразделения выполняют задачи в приграничном районе Курской области. Обнародованы видеокадры работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений, блиндажей и капониров для временного размещения военнослужащих группировки войск «Север».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920855" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа инженерных подразделений в курском приграничье

Инженерно-саперный батальон решает целый комплекс боевых задач — от разминирования и уничтожения неразорвавшихся вражеских взрывоопасных предметов до создания фортификационных сооружений, водоочистки и электрообеспечения, пояснили в оборонном ведомстве.

Об особенностях своей боевой работы рассказал старший снайпер с позывным Пушкин: «Есть правило у снайпера — один, максимум два выстрела, и все — в укрытие, чтобы остаться незамеченным».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/rbWMKx6PL" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Старший снайпер с позывным Пушкин

Подробности — в трансляции ИА Регнум.