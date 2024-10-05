Губернатор Гусев: дроны атаковали воронежские предприятия — 954-й день СВО
Новый, 954-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован атакой украинских дронов на несколько предприятий Воронежской области, выпускающих гражданскую продукцию. Не обошлось без пострадавших. Осколочное ранение руки получил мужчина, сообщил 5 октября в Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев. Также, по его словам, на одном из этажей в здании предприятия возник пожар, а на другом, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Всего за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолётного типа. Большинство из них (7) — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, сообщает Минобороны.
Тем временем инженерные подразделения выполняют задачи в приграничном районе Курской области. Обнародованы видеокадры работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений, блиндажей и капониров для временного размещения военнослужащих группировки войск «Север».
Инженерно-саперный батальон решает целый комплекс боевых задач — от разминирования и уничтожения неразорвавшихся вражеских взрывоопасных предметов до создания фортификационных сооружений, водоочистки и электрообеспечения, пояснили в оборонном ведомстве.
Об особенностях своей боевой работы рассказал старший снайпер с позывным Пушкин: «Есть правило у снайпера — один, максимум два выстрела, и все — в укрытие, чтобы остаться незамеченным».
Подробности — в трансляции ИА Регнум.