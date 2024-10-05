Москва, 5 октября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Методы, применяемые получившим популярность во времена перестройки экстрасенсом Анатолием Кашпировским, являются абсолютной лженаукой. Другого объективного мнения в этом вопросе быть не может, заявили 5 октября в Российской академии наук (РАН).

Иван Шилов ИА REGNUM Российская академия наук

«Кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может», — сообщили «РИА Новости» в госакадемии наук РФ.

В РАН подчеркнули, что методы Кашпировского относятся к фантастике, в которой нет ничего, что согласуется с реальным миром, и расцениваются как лженаучные теории.

Как передавало ИА Регнум, в середине сентября стало известно, что экстрасенс возобновил гастрольную деятельность и запустил активную рекламу своих выступлений, в ходе которых он обещает вылечить людей от беспокоящих их заболеваний нетрадиционными методами.

Позднее Кашпировский заявил, что ждёт извинений от учёного-психолингвиста и академика РАН Татьяны Черниговской, выразившей сомнения насчёт научной обоснованности методов экстрасенса, и пригрозил ей судебным иском на $15 тыс. (около 1,4 млн рублей).

В 2007 году Кашпировского по решению мирового судьи Центрального района Челябинска приговорили к штрафу в размере 1700 рублей. Его обвинили в нарушении ст. 6.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ («Незаконное занятие народной медициной»). При этом сам экстрасенс на заседании не присутствовал.