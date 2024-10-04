Москва, 4 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Экстрасенс Анатолий Кашпировский, прославившийся во времена перестройки своими «магическими» сеансами, пригрозил судебным иском на $15 тыс. (примерно 1,4 млн рублей) учёному-психолингвисту, профессору Татьяне Черниговской. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Игорь Костин/РИА Новости

Конфликт разгорелся после того, как Черниговская выразила сомнения в научной обоснованности методов Кашпировского. Профессор со ссылкой на слова нейрофизиолога Натальи Бехтеревой заявляла, что специалист во время изучения деятельности экстрасенса не нашла в его работе ничего научного.

При этом сам экстрасенс заявил, что Бехтерева, наоборот, признавала его работы научными и отмечала его «неординарные способности».

Представители Кашпировского назвали Черниговскую «базарной бабой» и дали три дня на опровержение своих слов. Они потребовали публичных извинений, в противном пригрозили подать в суд.

Татьяна Черниговская — учёный в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания. Она академик РАН, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября Кашпировский возобновил гастрольную деятельность. Он запустил активную рекламу своих выступлений-сеансов, в ходе которых обещает вылечить людей от беспокоящих их заболеваний нетрадиционными методами. Также сообщалось, что в лечении «экстрасенс» использует некие «волшебные соли».

Во время пандемии коронавируса Кашпировский начал проводить свои «оздоровительные сеансы» в интернете на платформе YouTube. Свои эфиры он посвящал лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением.

В 2007 году Кашпировский решением мирового судьи Центрального района Челябинска был оштрафован на 1700 рублей. Его обвинили в нарушении статьи 6.2. КоАП («Незаконное занятие народной медициной»). Заявление о привлечении «целителя» к ответственности подала инициативная группа православных граждан.