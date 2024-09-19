Москва, 19 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Гипнотизёр и экстрасенс Анатолий Кашпировский, прославившийся во времена Перестройки своими «магическими» сеансами, возобновил гастрольную деятельность. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Замир Усманов/РИА Новости Анатолий Кашпировский

По данным канала, Кашпировский запустил активную рекламу своих выступлений-сеансов, в ходе которых он обещает вылечить людей от беспокоящих их заболеваний нетрадиционными методами.

«Своеобразна процедура восстановления зрения: здесь придётся минут пять с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина», — сказано в материале SHOT.

Также в лечении «экстрасенс» использует некие «волшебные соли».

Как передавало ИА Регнум, во время пандемии коронавируса Кашпировский начал проводить свои «оздоровительные сеансы» в интернете на платформе YouTube. Свои эфиры он посвящал лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением.

В 2007 году Кашпировский решением мирового судьи Центрального района Челябинска был оштрафован на 1700 рублей. Он обвинялся в нарушении статьи 6.2. КоАП («Незаконное занятие народной медициной»). Заявление о привлечении «целителя» к ответственности подала инициативная группа православных граждан.