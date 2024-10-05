Москва, 5 октября, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Российские музыкальные стриминговые сервисы с 4 октября начали маркировать композиции и другие произведения исполнителей и авторов, включённых в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ. В этом убедился корреспондент ИА Регнум.

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К маркировке исполнителей-иноагентов в своих каталогах приступили стриминговые сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка».

Предупреждения о том, что материал создан при участии иностранного агента высвечиваются при просмотре страницы композиции или музыкальных альбомов.

Как отметил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин, техническая реализация маркировки иноагентов позволит пользователям принять осознанное решение, стоит ли поддерживать таких исполнителей.

Как передавало ИА Регнум, в июне комитет Госдумы по культуре предложил депутатам принять законопроект, регулирующий доступ к книгам за авторством лиц, признанных иностранными агентами. Законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов нижняя палата Федерального собрания приняла в I чтении 25 июня. Порядок доступа будет определён Министерством культуры России.