Варшава, 5 октября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Власти Польши обнаружили уязвимости на восточной границе республики, для ликвидации которых Варшава разработала программу «Восточной щит», заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарь Томчик 4 октября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам чиновника, рубежи страны на востоке представляют собой «дырявый забор».

«Мы нашли дырявый забор, который должен был стать преградой против того, что могло угрожать нам с востока, но он оказался дырявым, как решето», — отметил Томчик, слова которого приводит оборонное ведомство Польши на своём сайте.

Замминистра подчеркнул, что элементы «Щита» начнут создавать на границе уже в 2024 году. Он уточнил, что к работе над программой присоединились Литва, Латвия и Эстония. Планируется, что стоимость строительства укреплений составит более €2,3 млрд, а реализация проекта завершится в 2028 году.

Программа «Восточный щит» предполагает укрепление границ Польши не только на востоке, но и на севере. Проект включает возведение укреплений и заборов, а также изменение формы рельефа и создание специальных лесных насаждений.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что его страна планирует усилить присутствие своих войск на восточных рубежах. Речь идёт о границах с Россией (Калининградская область), Белоруссией, Литвой и Украиной. Он утверждал, что на такие меры Варшава может пойти для поддержки польской погранслужбы.

22 июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика собирается полностью закрыть границу с Белоруссией. Он также добавил, что пока изучается вопрос на предмет, не повлияет ли такой шаг на польскую экономику.

8 августа министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк рассказал, что Варшава намерена укрепить восточную границу республики для защиты от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что польские власти готовятся направить миллиарды злотых на гражданскую оборону.