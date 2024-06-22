Варшава, 22 июня, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Польша планирует полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

WOJTEK JARGILO/EPA/ТАСС

«Мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока вопрос изучается, будет ли это ощутимо для польской экономики», — пояснил он.

Сикорский также напомнил о решении Финляндии полностью закрыть границу с Россией.

Всего на польско-белорусской границе работали шесть пунктов пропуска. Четыре из них Польша закрыла, на пятом действуют ограничения для грузовиков из Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, польские власти усилили контроль на границе с Белоруссией летом 2023 года. В конце июля на границе с Белоруссией появились польские снайперы.

Летом 2024 года в Польше фермеры разлили вдоль границы с Белоруссией свиной навоз для отпугивания нелегальных мигрантов из мусульманских стран.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 июня заявил, что Варшава с 4 июня вновь организовала буферную зону на границе с Белоруссией. Она действует 26 местах в Гайновском районе Польши и одном месте в Белостокском районе. По словам главы ведомства, буферная зона предполагает введение особого приграничного режима. Запрещено приближаться к польской границе ближе чем на 200 метров.