Рига, 9 сентября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина вызвали в министерство иностранных дел Латвии в связи с сообщениями о якобы падении на территории республики российского БПЛА. Об этом 8 сентября сообщила глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник-имитатор

«Временный поверенный (в делах России в Риге. — Прим. ред.) вызван в министерство иностранных дел Латвии», — говорится в сообщении, опубликованном на её странице в социальной сети X.

Браже добавила, что Национальные вооружённые силы Латвии проводят расследование. Также Рига проинформировала об этом союзников по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию республики якобы упал российский БПЛА. По информации минобороны страны, беспилотный летательный аппарат упал в субботу в районе города Резекне. На данный момент нет никаких подтверждений или доказательств того, что речь идёт именно о российском беспилотнике.

До этого власти европейских стран неоднократно заявляли о российских беспилотниках, якобы нарушивших их воздушное пространство. Так, 26 августа польский генерал Мачей Клиш заявил, что Вооружённые силы Польши ведут поиск неизвестного объекта, якобы влетевшего в воздушное пространство республики с восточного направления. При этом позднее он признал, что БПЛА, о котором шла речь, вероятно, никогда не пересекал польскую границу.