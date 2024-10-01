Флорида, США, 1 октября, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки привлекло тысячи военнослужащих Национальной гвардии к оказанию помощи в штатах, пострадавших от урагана «Хелен». Об этом 30 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

Gerald Herbert/AP/TASS

«Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США развёрнуты по всему Восточному побережью для оказания помощи в восстановлении после урагана», — говорится в сообщении.

Военные участвуют в очистке дорог, эвакуации, осмотре инфраструктуры, поисково-спасательных операциях и других миссиях. В мероприятиях также задействованы сотни транспортных средств, лодок и 18 вертолётов.

Уточняется, что во Флориде задействованы около 3,5 тысячи военнослужащих, около 800 — в Джорджии, порядка 600 — в Южной Каролине, 130 — в Теннесси и почти 50 — в Вирджинии.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, урагану «Хелен» со скоростью ветра более 225 км/ч присвоена четвёртая категория опасности из пяти возможных. По данным CNN, ураган «Хелен» унёс жизни по меньшей мере 119 человек в шести штатах.

По информации интернет-портала Power Outage, отслеживающего отключения электроэнергии в США, более 1,7 миллиона человек остались без электричества в штатах, пострадавших от удара урагана «Хелен». Большая часть абонентов (около 691 тысячи человек), столкнувшихся с отключением электроэнергии, находится в Южной Каролине.