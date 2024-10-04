Париж, 5 октября, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Полиция в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль задержала 22-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к серии взрывов, устроенных в сентябре в Кёльне. Об этом сообщил 4 октября журнал Spiegel.

Keith Allison Задержание

Он находился в международном розыске, после того как в конце июня скрылся от органов правосудия. Мужчина также проходит по делу о незаконной торговле наркотиками, в котором он рассматривается как ключевая фигура.

Следствие считает, что оба дела могут быть связаны. По данным правоохранительных органов, речь может идти о войне организованных преступных групп, в том числе нидерландских, которая началась после кражи крупной партии наркотиков в немецком городе Хюрте.

Предполагается, что взрывы произошли из-за этого противостояния. Взрывные устройства малой мощности злоумышленники устанавливали обычно в ночное время. Отмечается, что прокуратура Кёльна запросила выдачу подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы начались в Кёльне с 16 сентября. Первый прогремел в историческом центре города, в ночном клубе на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе. В результате инцидента пострадал один человек.

Второй взрыв в центре Кёльна произошёл 18 сентября. Он прогремел возле магазина одежды на улице Эренштрассе. Ещё один подобный инцидент случился 22 сентября в общине Вахтберг-Адендорфе в этом же регионе на западе Германии. Детонация взрывного устройства произошла перед частным домом.