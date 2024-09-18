Кёльн, Германия, 18 сентября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В центре немецкого города Кёльна второй раз за эту неделю прогремел взрыв. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Уточняется, что взрыв произошёл около 05:00 (06:00 мск) около магазина одежды на улице Эренштрассе. В результате находившийся рядом с местом инцидента человек получил лёгкие ранения и выбило стёкла в здании.

После взрыва на этом месте вспыхнул небольшой пожар, который оперативно ликвидировали прибывшие по вызову сотрудники противопожарных служб. Сейчас на улице Эренштрассе работают правоохранители, оцепившие пострадавший участок дороги.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября стало известно о взрыве в историческом центре Кёльна. Уточнялось, что он прогремел в ночном клубе на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.

Позднее в этот же день стало известно, что в результате взрыва в центре Кёльна пострадал один человек. По данным СМИ, на видеозаписях с камер наружного видеонаблюдения видно, как неизвестный с капюшоном на голове положил сумку около входа в заведение, после чего там прогремел взрыв.