Москва, 4 октября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Госдума рассматривает законопроект о расширении эксперимента по ограничению вывоза красной икры, который в настоящее время действует на Камчатке, на Чукотке и в Хабаровском крае. Текст законопроекта опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Иван Шилов ИА Регнум

В Камчатском крае ограничения на вывоз икры в багаже или в ручной клади были введены с 1 ноября 2022 года в формате эксперимента. Согласно им, пассажиры не могут вывозить из региона свыше 10 кг красной икры, изготовленной непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолёта. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в результате предпринятых мер общий объём вывезенной икры непромышленного изготовления к III кварталу 2024 года снизился более чем в 15 раз.

По мнению авторов документа, реализация описанных мер показала, что существенно сократились в первую очередь объёмы авиаперевозок браконьерской лососевой икры.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявили, что вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может оказаться рекордно низким. Это, по мнению специалистов, связано с природными факторами. При этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Сахалинской области и Камчатском крае. В этих двух регионах производится вылов более 90% всей красной рыбы в России.

22 августа заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заверил, что россияне не лишатся возможности купить рыбу или красную икру к Новому году. Патрушев подчеркнул, что для подорожания указанной категории продовольствия объективных предпосылок нет. Он уточнил, что в настоящее время российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем это удалось в прошлом году.