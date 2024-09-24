Москва, 24 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Вылов тихоокеанских лососей в текущем году может оказаться рекордно низким. Это связано с природными факторами, объяснил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Михаил Синицын/ТАСС

«Это природный фактор, на который не в силе повлиять рыбаки. Рыбы пришло мало, в первую очередь я говорю о горбуше — самом массовом и самом популярном виде лососевых в России», — приводит слова Зверева издание РБК.

По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Сахалинской области и Камчатском крае. В этих двух регионах, напоминает Зверев, производится вылов более 90% всей красной рыбы в России.

Вместе с этим глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее отмечал, что вылов лососёвых в 2024 году составит 250–260 тыс. т., что в два раза меньше, чем в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заверил, что россияне не лишатся возможности купить рыбу или красную икру к Новому году. Патрушев подчеркнул, что для подорожания указанной категории продовольствия объективных предпосылок нет. Он уточнил, что в настоящее время российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем это удалось в прошлом году.

Также вырос вылов тюльки, хамсы и мойвы, которую используют для изготовления пресервов и консервов. Кроме того, зампредседателя правительства добавил, что цена на рыбную продукцию может повышаться спекулятивно из-за появления различных слухов.