Москва, 22 августа, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Жители России не лишатся возможности купить рыбу или красную икру к Новому году, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум Икра

Так он ответил на соответствующий вопрос представителей прессы.

«И рыба, и икра — будут. И селёдка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола», — сказал вице-премьер, которого цитирует Lenta.ru.

Патрушев подчеркнул, что для подорожания указанной категории продовольствия объективных предпосылок нет. Он уточнил, что в настоящее время российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем это удалось в прошлом году.

Также вырос вылов тюльки, хамсы и мойвы, которую используют для изготовления пресервов, консервов и бутербродов. Кроме того, зампредседателя правительства добавил, что цена на рыбную продукцию может повышаться спекулятивно из-за появления различных слухов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Росстат опубликовал данные, анализ которых показывает, что в России впервые не осталось домохозяйств, испытывающих нехватку денег на продукты питания. Двадцать лет назад в РФ было 4,4% таких семей, а в 2022 году — 0,1%.

В декабре стало известно о том, что объём производства красной икры в 2023 году в России достиг максимальных значений с 2010 года. За десять месяцев 2023 года в стране произвели 22 288,09 тонны икры лососёвых рыб.