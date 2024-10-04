Минск, 4 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Белорусские коровы достойны того, чтобы им поставили памятник. Об этом 4 октября заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова — это святое. Для меня это святое», — сказал Лукашенко в ходе визита на одно из сельхозпредприятий Брестской области.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Лукашенко заявил, что белорусские сельхозпроизводители должны обеспечить республику своими яблоками и перестать «кланяться» яблоку импортному. Он поручил министру антимонопольного регулирования и торговли Алексею Богданову помогать плодоводческим хозяйствам, а также разобраться в потребностях внутреннего рынка в этих фруктах.

В конце декабря 2023-го Минск в очередной раз продлил до конца 2024 года запрет на ввоз сельхозпродукции и продовольственных товаров из стран Запада. Эмбарго Белоруссия ввела с 1 января 2022 года в ответ на западные санкции. Под запрет попали фрукты, орехи, овощи, молоко и другая продукция. Запрет действует в отношении стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Албании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии, Сербии, Черногории и Швейцарии. Белоруссия неоднократно продлевала эти санкции.