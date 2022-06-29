Минск, 29 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Действие запрета на ввоз на территорию Белоруссии ряда продовольственных товаров из стран Запада продлена властями республики до конца 2022 года. Об этом 29 июня говорится в постановлении правительства, обнародованном на национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Продлить до 31 декабря 2022 года включительно действие пунктов 1 и 3–5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров», — указывается в опубликованном документе.

При этом такое решение вступит в силу с 30 июня 2022 года.

Напомним, с 1 января 2022 года власти Белоруссии на полгода ввели заперт на ввоз в страну широкого перечня продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции против республики.