Москва, 4 октября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Польша не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, а будет использовать эту ситуацию в своих целях, заявил ИА Регнум руководитель Центра Белорусских исследований института Европы РАН Николай Межевич.

Omar Marques / Global Look Press

Ранее 4 октября глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что будет выступать против вступления Украины в Евросоюз, если Киев не решит вопросы, касающиеся Волынской резни. Эксперт считает, что на текущем этапе Польша не столько намерена что-либо блокировать, сколько торгуется с целью получить какие-либо преференции.

«Это не вопрос Волынской резни и каких-то разногласий. Просто Польша хочет максимум получить в той проблемной ситуации, которая есть вокруг Украины. В принципе, в условиях текущей международной торговли, когда все со всеми находятся достаточно в сложных отношениях — это вполне нормально. Как в свое время торговалась Турция по поводу вступления Финляндии и особенно Швеции в НАТО», — заявил Межевич.

Эксперт уверен, что Польша надеется получить дополнительные инвестиции для расширения своего транспортного хаба в городе Жешуве вокруг аэродрома, откуда ведутся поставки вооружений на Украину.

Также Польша заинтересована в инвестициях Евросоюза. По словам Межевича, в ЕС «всегда лишний миллиард получить можно».

«И Польша конкурирует с самой Украиной и самой Прибалтикой. Кроме того, в случае вступления Украины в Евросоюз деньги, которые могли бы быть израсходованы на Польшу, будут израсходованы на Украину — это Варшаве не очень нравится», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, МИД Польши 26 сентября обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной бандеровцами. С 1943 по 1944 год было убито около 100 тыс. националистами-бандеровцами поляков и советских граждан.

Польские и украинские политики постоянно спорят о Волынской резне, уже ставшей камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева.