Москва, 4 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Осенью в кинопарке «Москино» каждые выходные будут проходить в фестивальном формате. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В кинопарке «Москино»

«Практически каждые выходные будет проходить фестиваль», — сказал Фурсин, отметив, что фестиваль будет создавать тематику этих выходных. «До конца года таких фестивалей будет несколько», — добавил он.

Так, 12 и 13 октября в кинопарке пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень», а 19 и 20 октября — джазовый фестиваль. Для гостей мероприятий организуют творческие встречи и концертную программу.

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На первом этапе его развития построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе — декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Крепостная стена», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.