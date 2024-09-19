Москва, 19 сентября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов рассказал о возможностях кинопарка «Москино». По его словам, кинопарк даст мощный толчок для развития индустрии.

Mos.ru Евгений Миронов

«Благодаря кинопарку киноиндустрия получила возможность профессионально, масштабно и удобно снимать любой материал для широкой аудитории, — сказал Миронов. — Разнообразие тематических декораций разных жанров и эпох, собранных в кинопарке дает мощный толчок для развития российского кино».

В качестве примера он привел локацию «Арсеньев». Она представляет собой Владивосток 1905 года, однако там, считает Миронов, может сниматься любое историческое кино в уездном городе с типичным ландшафтом и архитектурой, где, в частности, есть набережная и водоем. То же касается и других локаций, они рассчитаны на долгосрочное использование. «В кинопарке в одном месте можно снимать большую часть материала фильма или сериала, а не переезжать с места на место, арендуя дорогие объекты в городе, причиняя неудобство жителям, и не тратить серьезные средства на компьютерную графику, стирая современные вывески, провода и другие признаки сегодняшнего дня», — подчеркнул актер.

В киногороде также разрабатывается проект большого бассейна для фильмов с морской тематикой, в том числе для подводных съемок.

«Это одна из самых больших в Европе декораций, куда уже стоит очередь из кинокомпаний», — сказал Миронов о «Москино». Кроме того, там создается продуманная инфраструктура для работы киногрупп — работают гостиница и ресторан.

«У кинопарка есть все шансы стать местом притяжения не только для российских кинопроизводителей, но и для наших зарубежных партнеров», — подчеркнул актер, отметив, что к нему уже проявляют интерес компании из Индии и Китая. По его словам, кинопарк — настоящий подарок от Москвы всем кинематографистам.

Также актер рассказал, что парк доступен и для посетителей, которые в выходные приезжают с детьми посмотреть, как снимается кино. Так, Москва предоставляет здесь площадки для ток-шоу, встреч, мастер-классов, связанных с кино, и детские аттракционы. «Когда парк заработает в полную силу, будет возможность посетить тематические экскурсии, увидеть широкое разнообразие жанров кино, например вестерн, где для посетителей предполагаются конные шоу», — подчеркнул Миронов. Он отметил, что уже сейчас видно по количеству приезжающих гостей, какой интерес вызывает кинопарк «Москино».

«Москино» — крупнейший мировой комплекс площадок для натурных съемок. Кинопарк — часть проекта «Москва — город кино» и объект столичного кинокластера. На первом этапе его развития построили 18 натурных площадок и четыре павильона.