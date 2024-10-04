Москва, 4 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Кинопарк «Москино» становится уникальной площадкой для жителей и гостей столицы. Разнообразие тематических декораций, натурных площадок и павильонов позволяют снимать фильмы о разных эпохах. При этом кинопарк становится не только местом съемок новых фильмов, но и туристическим центром.

mos.ru В кинопарке «Москино»

Побывать в кинопроекте можно в рамках специальных мероприятий или с экскурсией. Посетители «Москино» в один день могут оказаться в столице 1940-х и очутиться в партизанской деревне, увидеть Соборную площадь и перенестись на Витебский вокзал Санкт-Петербурга, попасть в дальневосточный город или осмотреть ковбойский городок.

Со временем кинопарк станет центром притяжения жителей и гостей столицы, а его декорации — частью культурного наследия, которую необходимо сохранить.

«Многие декорации, в которых мне довелось работать, утрачены. Я с ностальгией вспоминаю набережную из фильма «Сердца трех», Париж из «Королевы Марго» и охотничий домик из «Гардемаринов», — рассказал актер и режиссер Сергей Жигунов. Он добавил, что места, показанные на экране, в свое время завораживали зрителей, создавали иллюзию переноса в другую реальность. «Теперь, когда у кинематографистов есть кинопарк «Москино», можно воссоздать любую сцену для разных картин, снять какой угодно фильм, в котором и актер, и зритель получат незабываемые эмоции», — отметил Сергей Жигунов.

mos.ru В кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» уже воссоздан архитектурный ансамбль Соборной площади Москвы, в который входят макеты таких значимых культурных объектов, как Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого и другие архитектурные шедевры. Это будет укреплять связи с прошлым и станет базой для развития творческого потенциала специалистов киноиндустрии.

«Строительство кинопарка «Москино» позволяет сохранять не только фильмы, но и элементы, которые способствовали их созданию», — поделился впечатлениями генеральный продюсер и актер кинокартины «Враг у ворот» Александр Новин. По его словам, это даёт возможность зрителям ощутить атмосферу любимых кинокартин. Например, декорация «Москва 1940-х» оживила то время, и каждый кадр наполнялся историей. «Это было не просто создание фильма, а погружение в эпоху, где любая деталь имела значение», — сказал Александр Новин.

mos.ru В кинопарке «Москино»

На сегодняшний день уже завершен первый этап развития кинопарка: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Кинопарк входит в состав московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входят также Киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».