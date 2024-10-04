Москва, 4 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал участникам президентской программы «Время героев» о важности информационной работы.

Shatokhina Natalia/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Всё что вы делаете — для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен. Скорость распространения информации космическая»,заявил представитель Кремля на лекции во второй день нового образовательного модуля президентской программы.

Он отметил, что люди доверяют различным источникам информации и с их помощью составляют своё первое суждение. По словам Пескова, первое впечатление чрезвычайно важно, но оно может проистекать из не самых правдивых источников.

«Главное — знать, что вы хотите донести. Самое ценное — это умение сформулировать свою мысль», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля также обратил внимание слушателей на необходимость проведения анализа аудитории. Это позволит выбрать наиболее эффективный канал распространения информации, добавил Песков.

Как сообщало 2 октября ИА Регнум, 10 участников программы «Время героев», инициированной президентом, получили новые назначения и ответственные должности. Указом главы государства председатель Народного совета ДНР Артём Жога назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых». Кроме того, сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, а спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.