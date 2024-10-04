Москва, 4 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал участникам президентской программы «Время героев» о важности информационной работы.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Всё что вы делаете — для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен. Скорость распространения информации космическая», — заявил представитель Кремля на лекции во второй день нового образовательного модуля президентской программы.

Он отметил, что люди доверяют различным источникам информации и с их помощью составляют своё первое суждение. По словам Пескова, первое впечатление чрезвычайно важно, но оно может проистекать из не самых правдивых источников.

«Главное — знать, что вы хотите донести. Самое ценное — это умение сформулировать свою мысль», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля также обратил внимание слушателей на необходимость проведения анализа аудитории. Это позволит выбрать наиболее эффективный канал распространения информации, добавил Песков.

Как сообщало 2 октября ИА Регнум, 10 участников программы «Время героев», инициированной президентом, получили новые назначения и ответственные должности. Указом главы государства председатель Народного совета ДНР Артём Жога назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых». Кроме того, сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, а спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.