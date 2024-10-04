Москва, 4 октября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Международная федерация каноэ (ICF) удовлетворила апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и вернула российскому каноисту Захару Петрову ранее отнятую золотую медаль чемпионата мира 2024 года. Об этом 4 октября сообщила генсек ВФГБК Елена Исхакова.

Виталий Белоусов / РИА Новости

«Совет директоров ICF рассмотрел нашу апелляцию и принял решение присудить Петрову вторую медаль. Будет два победителя», — процитировало её «РИА Новости».

Чемпионат мира проходил в узбекистанском Самарканде с 23 по 25 августа. Петров в финальном заезде на дистанции 500 м первым пересёк финишную линию с результатом 47,293 секунды, но выпал из лодки.

Как передавало ИА Регнум, жюри чемпионата мира посчитало, что Петров не финишировал. Сначала первое место присудили молдавскому спортсмену Сергею Тарновскому, пришедшему на 0,019 секунды позже. Российская сторона добилась возвращения победителя на первое место.

Но с жалобами на это решение обратились представители четырёх стран, и жюри второй раз постановило исключить Петрова из списка финишировавших спортсменов. Исхакова назвала это нарушением правил ICF.