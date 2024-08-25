Москва, 25 августа, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Российского каноиста Захара Петрова вновь лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде. Об этом 25 августа сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Global Look Press/Oscar J Barroso/Keystone Press Agency

Во время финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде, который проходил с 23 по 25 августа, Захар Петров первым пересёк линию, однако затем его каноэ перевернулось, а сам спортсмен выпал из лодки.

В официальном протоколе соревнований Петров не значится финишировавшим, в связи с чем сборная России подала протест.

«Сначала нам удалось вернуть золото… Жюри удовлетворило наш запрос, результат поменяли, Захар стал первым. После этого четыре страны ещё раз написали протест на решение жюри», — приводит слова Исхаковой телеканал «Матч ТВ».

По её словам, пересмотр решения жюри о возвращении Петрова в итоговый протокол, в котором он занимает первое место с результатом 1 минута 47,293 секунды, является нарушением правил Международной федерации каноэ (ICF). Она добавила, что на данный момент российской стороной решается вопрос о подаче соответствующего обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как передавало ИА Регнум, после дисквалификации Захара Петрова первое место по результатам финального заезда на дистанции 500 метров присудили спортсмену из Молдавии Сергею Тарновскому. Вторую и третью строчку соответственно заняли чех Мартин Фукса и румын Кэтэлин Кирилэ.

На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Захар Петров не смог завоевать призовых мест. 9 августа в одиночном разряде на дистанции 1000 м он показал четвёртый результат. Днём ранее остановился в шаге от пьедестала вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях двоек на дистанции 500 м.