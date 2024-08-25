Самарканд, Узбекистан, 25 августа, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Российскому каноисту Захару Петрову отменили дисквалификацию и вернули золото чемпионата мира по гребле в Самарканде. Об этом 25 августа сообщил «Чемпионат».

Global Look Press/Oscar J Barroso/Keystone Press Agency

Петров выступал в заезде одиночек на 500 метров. Он лидировал до конца заезда, но перевернулся перед финишем. В официальном протоколе было указано, что спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, который в итоге был удовлетворён. Таким образом, Петров вернулся на первое место с результатом 1 минута 47,293 секунды. Сергей Тарновский из Молдавии стал вторым, замкнул тройку представитель Чехии Мартин Фукса.

Как сообщало ИА Регнум, на Олимпиаде в Париже Петров не смог завоевать призовых мест. 9 августа в одиночном разряде на дистанции 1000 м он показал четвёртый результат. Днём ранее спортсмен остановился в шаге от пьедестала вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях двоек на дистанции 500 м.