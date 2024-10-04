Орел, 4 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отменил ракетную опасность в регионе. Об этом он сообщил 4 октября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он.

Клычков объявил режим ракетной опасности в 11:13 мск, отменил — в 12:34. Минобороны РФ пока не сообщало о сбитых воздушных целях над Орловской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября средства противовоздушной обороны сбили над Орловской областью украинский беспилотник. Информации о последствиях атаки тогда не поступало.

Также над Орловской областью силы ПВО ликвидировали дрон ВСУ 19 августа. При падении обломков никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.