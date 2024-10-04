Орел, 4 октября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. На территории Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

MOD Russia/Global Look Press

«Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность», — написал он в своём Telegram-канале.

Клычков в связи с этим призвал жителей области отойти от окон и проследовать в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября власти Белгородской области объявили ракетную опасность в регионе. Она действовала с 8:00 до 8:15 мск.

Позднее в этот же день губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитой на подлёте к Белгороду воздушной цели. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.