Екатеринбург, 4 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», новый полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога заявил, что будет прилагать максимальные усилия для работы и развития региона, сообщается 4 октября на официальном сайте полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО/РИА Новости Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога

«Буду прилагать максимальные усилия для работы, для развития регионов — ради нашей общей Победы и на благо нашей Родины», — заявил он в Екатеринбурге, где состоялось представление нового полпреда президента.

В мероприятии приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, все губернаторы регионов округа и представители федеральных структур.

Жога также назвал УрФО сильным и экономически развитым регионом. Он заявил, что его ключевая задача на посту полпреда президента в УрФО заключается в том, чтобы помогать сохранять и преумножать благосостояние округа.

В ближайших планах полпреда проехать по регионам и вникнуть в текущие задачи.

Якушев в свою очередь напомнил, что в Уральском федеральном округе сосредоточена основная база российской промышленности. В регионе развиты разные сферы экономики, сформирован крепкий силовой блок, отметил он. Благодаря этому округ успешно выполняет задачи, поставленные главой государства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Кремль распространил информацию о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги своим полпредом. Эту должность ранее занимал Владимир Якушев. Новые назначения и ответственные должности также получили 10 участников программы «Время героев».

В тот же день российский лидер рассказал Артёму Жоге о назначении участников программы во власть. Глава государства уточнил, что четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента.

Так, в частности, сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.