Пермь, 4 октября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Специалисты не выявили примесей в воздухе в районе пожара в селе Осенцы в Пермском районе, сообщили 4 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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В район возгорания выехали специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и провели мониторинг качества воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

«В объёме проведённых исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в Пермском крае в Осенцах вспыхнул ночью. Возгорание произошло на территории предприятия «Нефтемаслоресурс», где находились ёмкости с топливом.

Пожарные локализовали возгорание на площади 10 тыс. квадратных метров. Огню не дали перекинуться на жилые дома. Утром сотрудники МЧС потушили пожар.