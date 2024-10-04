Пермь, 4 октября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 4 октября крупный пожар на частном нефтехранилище в селе Осенцы в Пермском районе потушили, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Кадр из видео

«Ликвидация пожара в деревне Осенцы», — сообщили в ведомстве.

Ведомство опубликовало видео с места тушения пожара.

Как сообщало ИА Регнум, вспыхнувший ночью пожар в промзоне в Осенцах охватил 10 тыс. квадратных метров. Загорелись ёмкости с топливом. Пожарные не допустили распространения возгорания на частный сектор.