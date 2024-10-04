Бухарест, 4 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Один из жителей Румынии напал на переводчицу, услышав от неё русскую речь около посольства США в Бухаресте. Об этом вечером 3 октября рассказала сама переводчица Светлана С.

Silas Stein/Global Look Press

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Я боялась, что он нападёт на нас», — процитировало её слова RT.

По словам женщины, она вместе с клиенткой из Киева пришла в американское посольство в столице Румынии, чтобы получить визу. Ожидая своей очереди на приём, они на русском языке обсуждали страну. В итоге в ситуацию вмешались вооружённые жандармы, которые защитили переводчицу от агрессивного мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас предложил включающих детям русскую музыку родителей вначале лишать родительских прав, а после — расстреливать. После этого депутат литовского Сейма Миндаугас Пуйдокас обратился в полицию и потребовал от спикера парламента и главы МИД оценить эти высказывания.

Позднее, 24 сентября, Раманаускас заявил, что его призывы расстреливать людей за русские фильмы и музыку якобы были вырваны из контекста и адресованы не русским, а самим литовцам.