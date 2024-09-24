Вильнюс, 24 сентября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас заявил, что его призывы расстреливать людей за русские фильмы и музыку были вырваны из контекста и адресованы не русским, а самим литовцам.

соцсети Альгис Раманаускас

«Если из-за языкового барьера или из-за того, что о моем разговоре вы узнали от пуйдокасов, которым наплевать на контекст и объективные оценки, знайте: я искренне перед вами извиняюсь», — сообщил ведущий в своих соцсетях 24 сентября.

Под «пуйдокасами» он подразумевает тех, кто прислушался к депутату литовского сейма Миндаугасу Пуйдокасу, который обратился в полицию с требованием проверить высказывания ведущего.

Помимо «извинений» в тексте были и пояснения, согласно которым его слова были адресованы именно литовцам, которые потребляют контент на русском.

«Вот что я хочу сказать нашим русским и русскоязычным. Нет, мои дорогие, не вас я якобы призывал убивать. Это было не про вас, хотя искренне ненавижу то, что мы знаем как Русский мир со всеми его киркоровыми. Я имел в виду именно литовцев, которые потребляют такую российскую продукцию», — подчеркнул Раманаускас.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября Раманаускас предположил, что родителей, которые включают детям русскую музыку, необходимо сперва лишать родительских прав, а после — расстреливать.

В сентябре эстонская журналистка Керту Юккум побывала в двух таллинских школах, где учатся дети с особыми потребностями, и в агрессивной манере пыталась заставить говорящих по-русски учеников беседовать с ней по-эстонски. После разразившегося скандала она была уволена с телевидения, на котором показала репортаж о своём посещении учебного заведения, и вынуждена была принести извинения.

В декабре 2022 года эстонский парламент принял законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. С 2024/25 учебного года на эстонский язык должны перейти начальные школы.

В августе 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало дискриминацию в отношении русскоязычной общины Эстонии. В январе 2024 года премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии прекратит финансировать образование на русском языке при переходе к «единой эстонской школе».