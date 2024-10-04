Ростов-на-Дону, 4 октября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Ростовской области украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом утром 4 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня утром… средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА», — написал губернатор Ростовской области в своём Telegram-канале.

Голубев уточнил, что воздушную цель обезвредили в районе села Песчанокопское. Пострадавших нет.

В течение ночи 4 октября, по информации Министерства обороны России, российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 13 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской, Воронежской и Ростовской областей и ещё пять — над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, при подавлении украинского беспилотника в Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы дрон упал на территорию нефтебазы в Аннинском районе, что привело к возгоранию пустой цистерны. На место происшествия прибыли пожарные расчёты, уточнил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал.