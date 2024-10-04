Киев, 4 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Вышестоящее руководство ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине) пригрозило своим сотрудникам отправить их на передовую за низкие темпы мобилизации, сообщила газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Журналисты сослались на рассказ одного неназванного работника ТЦК из Одессы. Он утверждает, что начальство выдвинуло такой ультиматум военкомам, если те не выполнят план по набору в ВСУ.

Источник отмечает, что ТЦК не могут призвать даже 20% от того количества мобилизованных, которое требуется по бумагам. Мужчина предположил, что кампанию по призыву подрывают коррупция, нехватка рабочих рук, плохое управление, а также отношение сотрудников, которые разочаровались в деятельности военкоматов.

Источник признал, что на Украине имеются факты насильственной мобилизации, что бьёт по репутации всей системы ТЦК. Он также рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем у многих из тех мужчин, которые подпадают под мобилизацию в ВСУ. По его оценкам, более половины из них страдают от ВИЧ, туберкулеза или гепатита.

Работник ТЦК полагает, что для повышения показателей мобилизации на Украине странам НАТО следует сформировать специальное подразделение по надзору за набором бойцов, а также выделить дополнительное финансирование, чтобы увеличить зарплаты украинским военным.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший военнослужащий украинской армии пожаловался на то, что ВСУ проводят мобилизацию молодых людей младше 25 лет, не имеющих военного опыта и образования, несмотря на то, что это противоречит закону. Он добавил, что на одном из полигонов был парень в возрасте 21 года, который потом сбежал.

Военнопленный Александр Гусак рассказал, что на Украине сотрудников ТЦК финансово мотивируют за каждого мобилизованного. Он отметил, что чаще всего с целью получения взятки военкомы вылавливают пьющих мужчин или обеспеченных молодых людей.