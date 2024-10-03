Махачкала, 4 октября, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Несколько автозаправочных станций временно прекратили работу в Дагестане после взрыва на АЗС, который произошёл на окраине Махачкалы в конце сентября. Об этом сообщили 3 октября в пресс-службе министерства энергетики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

Решение о приостановке деятельности этих заправочных комплексов принято их собственниками на фоне расследования указанного инцидента.

«Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремели вырывы и вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сняли на видео один из взрывов. По последним данным, жертвами происшествия стали 13 человек. Еще 11 человек пострадали.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Кроме того, был задержан фактический владелец станции Марат Джанхуватов. Его арестовали на два месяца.

3 октября стало известно, что недалеко от взорвавшейся АЗС были обнаружены трубы неопределённого назначения. Они находились возле дороги соседнего участка.